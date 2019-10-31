الدفاع اليابانية: صواريخ كوريا الشمالية لن تصل إلينا

أعلنت ​وزارة الدفاع​ ​اليابان​ية أن "القذائف الصاروخية التي أطلقتها ​كوريا الشمالية​ لن تصل إلى البلاد أو إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أنه "أطلقت كوريا الشمالية ​قذيفة​ صاروخية، والتي يمكن أن تكون صاروخا باليستيا. نحن نعتقد أنها (القذيفة) لن تصل إلى أراضي بلدنا، وستسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد".

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إبقاء قواتها في حالة تأهب على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين لم يتم تحديد نوعهما في اتجاه بحر اليابان وذلك من مقاطعة بيونغان نامبو.

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