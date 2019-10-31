مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط عفرين في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"انفجار ​سيارة مفخخة​ وسط ​مدينة عفرين​ ب​ريف حلب الشمالي​ التي تنتشر فيها ​القوات التركية​ ومجموعات مسلحة مدعومة منه".

وأشارت الوكالة إلى أن "مصادر محلية أفادت بأن الانفجار وقع في سوق الهال وسط المدينة وتسبب بمقتل 9 ​مدنيين​ وإصابة أكثر من 20 مدنيا بجروح بعضهم حالته خطرة، إضافة إلى احتراق محطة وقود في محيط موقع الانفجار ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

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