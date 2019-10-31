شدّد رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، على أنّ "​سياسة​ الإستلشاء والمماطلة مستمرّة، وكأنّ البلاد في عطلة". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "وجوب البدء بالإستشارات النيابية اليوم، ليكون للبنان ​حكومة​ حيادية الإثنين على أبعد تقدير. لن نسكت عن هذا التأخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: للبدء بالإستشارات النيابية اليوم ليكون للبنان حكومة حيادية الإثنين على أبعد تقدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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