مصادر للنشرة: سبب عدم الدعوة للاستشارات حتى الساعة يرتبط بالظرف الأمني

أشارت مصادر عبر النشرة إلى أن "هناك كلاما حول وجود لغط يتعلق بالتأخير بالدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتوقيتها"، لافتة إلى ان "سبب عدم الدعوة حتى ​الساعة​ كان مرتبطا اولا بالظرف الأمني واقفال الطرقات وعدم قدرة النواب على الوصول وكذلك افساحا في المجال أمام الكتل لاختيار مرشحها".

واعتبرت المصادر أن "التأخير يسمح بإجراء جولة مشاورات، والتأليف والتكليف يجب أن يتم بوقت سريع حتى نتفادى التأخير بتأليف ​الحكومة​"، مشيرة الى أن "كل النقاط التي تشغل بال اللبنانيين سيكون لها وجود في رسالة ​الرئيس ميشال عون​ ولا سيما ​الحراك الشعبي​ حيث من المتوقع أن يتوجه لهم الرئيس عون بكلمته".

ورأت المصادر ان "تحديد شخصية رئيس الحكومة يتعلق ب​الدستور​ والرئيس عون ملزم بتكليف من يختاره أكثرية النواب ومن هنا يجب إجراء مشاورات قبل الدعوة إلى الاستشارات".