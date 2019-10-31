أكدت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن البلاد لا تزال في مرحلة المفاوضات، مشيرة إلى أنه لا يمكن الإنطلاق في مرحلة الإستشارات النيابية الملزمة قبل الإتفاق على شخصية تنال الأكثرية النيابية اللازمة.

وأوضحت هذه المصادر أن الهدف ليس تمديد مرحلة ​تصريف الأعمال​ التي هي مرادف للفراغ، مشيرة إلى أن ليس هناك أي شخصية مستبعدة في هذه المرحلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة للنشرة: لا نزال في مرحلة المفاوضات ولا يوجد شخصية مستبعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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