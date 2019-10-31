خارجية فرنسا تشدد على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي: للإسراع في تشكيل حكومة في لبنان

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى انه "بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الاول، من الضروري، ومن اجل مستقبل ​لبنان​، أن تشكل بسرعة حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات التي يحتاج اليها البلد".

وأضاف في بيان، "في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها لبنان منذ أسابيع عدة، يعود الى جميع القادة السياسيين اللبنانيين تغليب روح الوحدة الوطنية والمسؤولية من أجل ضمان الاستقرار والأمن والمصلحة العامة للبلاد.ويجب بذل كل جهد ممكن لتجنب الاستفزاز والعنف والحفاظ على حق المواطنين في التظاهر سلميا".

واعتبر انه "من الضروري أن تسهل جميع القوى السياسية، منذ الآن، تأليف حكومة جديدة قادرة على الاستجابة للتطلعات المشروعة التي أعرب عنها اللبنانيون واتخاذ القرارات الضرورية للانتعاش الاقتصادي للبلاد. وأن فرنسا، وضمن الإطار الذي حدده مؤتمر "سيدر"، مستعدة لدعم لبنان في هذا المسار".