اعتصم محتجون أمام مبنى دائرة التربية في ​طرابلس​ مرددين الهتافات، ومؤكدين "استمرار التحركات الشعبية واقفال كل المؤسسات حتى تحقيق المطالب". وطلبوا من الموظفين مغادرة المبنى واقفاله فتمت تلبية مطلبهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر موظفو دائرة التربية في طرابلس توقفوا عن العمل بطلب من المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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