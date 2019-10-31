كشفت وكالة "رويترز" ما دار من حديث في لقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل قبل اعلان استقالته.
واشارت رويترز الى أن "الحريري ابلغ حسين الخليل بالا خيار له سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء وقد تسبب هذا القرار في صدمة لحسين الخليل، الذي نصحه بعدم الإذعان للمحتجين الذين أرادوا الإطاحة بحكومته الائتلافية"، مشيرة الى ان "الاجتماع بدأ في الثامنة مساء الاثنين في بيت الوسط ولم يستمر طويلا".
واكد مصدر لرويترز ان الحريري ابلغ الخليل بانه اتخذت قراره بالاستقالة من أجل إحداث صدمة إيجابية وإعطاء المحتجين بعضا مما يطلبون، مشيرا الى ان "الخليل سعى لإثنائه عن موقفه. وقال له ان الاحتجاجات اصبحت في آخر نفس، ونحن حدك بجانبك لكن الحريري تمسك بقراره".
وشكا الحريري من عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة ربما كان سيسهم في تهدئة الشارع ويسمح بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة، وأكد انه "لم أعد اتحمل ولا أتلقى أي مساعدة"، واعتبر الحريري بحسب المصدر ان "المشكلة الرئيسية تتمثل في وزير الخارجية جبران باسيل الذي يقف الى جانبه ويدعمه حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: معاون نصرالله حاول ثني الحريري عن الاستقالة والاخير أكد ان المشكلة تتمثل بباسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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