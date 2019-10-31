شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: أولوية قصوى لتنفيذ رسالة الرئيس السيسى لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بمجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات خلال افتتاحه اليوم لمصنع الغازات الطبية والصناعية، بمنطقة ابو رواش بمحافظة الجيزة، وقوله بالنص: "نواب الشعب عليهم مسئولية وكل أمر محل شكوى لازم يتصدوا ويعملوا لجان ويعملوا تقارير ويعلنوها للناس ولو فيه قصور من الدولة يعلنوه ويوضحوا الحقائق للناس وهذا ليس توجيه لأحد".

وأعرب " حسب الله " فى بيان أصدره اليوم، عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ رسالة الرئيس السيسى لمواجهة الشائعات والأكاذيب والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية فى ظل السموم والأكاذيب التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

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وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن رؤية الرئيس السيسى صائبة عندما أكد فى كلماته التلقائية والصريحة أن النائب العام حارس وحامى الشعب المصرى، وتأكيد الرئيس أن "المسارات التى كانت فى السابق كانت تتوافق مع ظروفنا فى الخمسين والستين عامًا الماضية ولكن جد جديد فى التطور لوسائل التواصل الاجتماعى والحرب التى تواجه الدولة.. وأنتم كمؤسسات مسئولين عن حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام.. عشان كل موضوع تروا أنه محتاج يتحقق فيه حققوا.. ويجب على اللجان التصدى للاتهامات ومش هنزعل والمفروض منزعلش.. والكلام ليا وللحكومة.. طالما فيه اتهام أو إساءة يبقى الاتهام صحيح أو مش صحيح"، مضيفا: "البرلمان يفصل بلجانه المختلفة ويعلنوا النتائج بتاعته.. وهذا ليس توجيهًا وأتحدث مع أنفسنا وحتى يسمع المصريين، وعشان مؤسسات الدولة لا تتألم من ذلك وخاصة لما يتعمل استجواب لمسئول ما ياخدش الأمور بحساسية وقد نخطيء ونصيب، ولكن علينا التحدث بموضوعية وحقائق مهما كانت البيانات صعبة".

وطلب " حسب الله " من جميع المؤسسات والرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن يعطوا أكبر اهتمام لكلمات الرئيس السيسى المهمة والواضحة والحاسمة التى قال فيها بالنص: "لا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. كل المؤسسات معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا هيبقى فيه خطر ودا فراغ يجب ألا يترك.. البرلمان مؤسسة كبيرة وعليه القيام بدور أكبر لأن التحدى أكبر.. لافتا إلى أن الظروف قبل 2011 كانت مختلفة، لكن الآن لازم تضافر مؤسسات الدولة بالكامل للحقيقة ولا نطلب أكثر من ذلك"، مؤكدا أن المرحلة الحالية فى تاريخ مصر تتطلب تضافر جهود المؤسسات والشعب المصرى العظيم لمواجهة وافشال جميع مخططات قوى الشر والظلام والإرهاب التى تواجه مصر داخليا وخارجياً.