شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بوحدات تدخل سريع لإزالة التعديات على أملاك الدولة من المهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعميم فكرة إنشاء وحدات التدخل السريع لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومخالفات البناء من المهد.

وقال "الحسيني"، إن تشديد الرقابة وقيام كل جهة بمسئولياتها وتطبيق القانون بحسم على الجميع سيقضى على مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع تيسير إجراءات تراخيص البناء وتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين لضمان استقرار أوضاعهم وأسرهم.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن وجود وحدات التدخل السريع في كل وحدة محلية ومتابعتها بشكل مستمر فى كل أنحاء المحافظة والوحدات المحلية فى المستويات الأدنى سيعمل على ضبط المخالفات وإزالتها فى المهد، دون الانتظار حتى يتم التعدى وبناء أبراج وعمارات وخلافها.

كما شدد النائب ممدوح الحسينى، على ضرورة إنهاء مشكلات الأحوزة العمرانية بتوسيعها واعتماد المخططات التفصيلية والاستراتجية، مما سيساهم فى القضاء على البناء العشوائى.