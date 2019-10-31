شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل البرلمان": 3 آلاف مركب متهالك بالنيل تمثل خطورة على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن وجود عدد كبير من المراكب النيلية المتهالكة والتى انتهى عمرها الافتراضى، والتى تقدر بحوالى ثلاثة آلاف مركب أو معدية أو عوامة قديمة، تمثل خطورة حال استقلالها فى نهر النيل، بسبب عدم وجود اشتراطات السلامة والأمان بها ومن الممكن أن تتعرض للغرق فى أى وقت.

وأوضح "عبد الله"، أنه خلال السنوات الأخيرة نشطت كيانات عشوائية تمتلك معديات عشوائية تنقل ركاب بدون ضوابط ولا يوجد رقابة عليها، النتيجة النهائية غرق المواطنين، مشيرا إلى أن حجم المراكب النيلية القديمة والمتهالكة ضخم للغاية ويمكن للدولة الاستفادة من هذه المراكب التى تعتبر خردة الآن، وبيعها فى مزاد علنى، وتستفيد من أموالها، كما سيساهم ذلك فى وضع إطار محدد بعدد المراكب والمعديات المسموح بإنشائها بطول نهر النيل، بدلاً من وجود مئات المراكب غير المرخصة والتى لا تعرف الدولة عنها شيئا.

Advertisements

وطالب "عبد الله"، بشن حملات تفتيش ومراقبة لمعاينة المراسى، والتأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمرسى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمراكب والفنادق السياحية العائمة، والحفاظ على الحد الأدنى من عدد أفراد الطاقم المدربين على التعامل مع الظروف الطارئة.