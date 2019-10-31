القبض على صاحب مكتب لتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من القبض على صاحب مكتب لتزويره المحررات والمستندات الرسمية بمنطقة الموسكي.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "ا. ص"، 28 سنة، صاحب مكتب للطباعة بدائرة قسم شرطة الموسكي، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات وتقليد الأختام والاكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، متخذاً من المكتب محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي،

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المكتب وعُثر بداخله على أكلاشيه تُقرأ بصمته "النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدات الكهربائية، اللجنة النقابية"، أكلاشيه تٌقرأ بصمته "إدارة قها التعليمية، مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي، الرقم التعريفي 1415523" ، أكلاشيه تقرأ بصمته "محافظة الجيزة ـ إدارة أوسيم التعليمية ـ توجيه المجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات" وجميعهم مقلدين"، مواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد المضبوطات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية

جرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.