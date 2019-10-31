"الداخلية" تستضيف طلاب المدارس للتعرف على دور رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع حقوق الإنسان بمشاركة مختلف مديريات الأمن العديد من الفعاليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعي المروري والأمني لدى النشء بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية.

وتضمن البرنامج تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات "النجدة، المرور، الحماية المدنية" حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة في المحافظة على الأرواح والممتلكات واستعراض المُعدات والتجهيزات وشرح الدور الذي تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب وقد تم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التي تنمى روح الولاء والانتماء للوطن.

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كما تم استضافة عدد من طلاب تلك المدارس عقب الزيارات بأندية الشرطة بكل مديرية، لقضاء يوم ترفيهي وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وفي تقليد سنوي تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد قام عدد من القيادات والضباط بمختلف مديريات الأمن بمرافقة أبناء الشهداء في اليوم الدراسي الأول، وذلك تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه من رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن الوطن والتأكيد على تضحيات أبنائهم الأبطال التي ستظل دوماً وساماً على صدور رجال الشرطة.

يأتى ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعي لدى النشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.