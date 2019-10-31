"التأمين" يصرف 50 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفي حادث قطار طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن اللجنة الإدارية لمجمعة التأمين وافقت على سداد 20 ألف جنيه إضافية كتعويض استثنائي لأسرة الشاب محمد عيد ضحية حادث قطار "الإسكندرية- الأقصر" في طنطا، وذلك بالإضافة إلى قرار المجمعة سداد 30 ألف جنيه مبلغ التأمين الأساسي استنادا إلى عقد التأمين مع هيئة سكة حديد مصر.

وأضاف الزهيري، في بيان للاتحاد اليوم الخميس، أن أسرة المتوفى بالحادث ستتسلم المبلغ بمجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، كما سيتم صرف 20 ألف جنيه للمصاب بالحادث فور تقديم الشهادات الطبية.

وأكد اتحاد التأمين أن المجمعة بمجرد استيفاء كافة المستندات من المضرورين ستصرف التعويضات ودون أي وسيط، ويكون ذلك خلال عشرة أيام.

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وكانت مشادة نشأت بين كمسري إحدى رحلات قطار الإسكندرية الأقصر، يوم الاثنين الماضي، وبين شخصين لعدم وجود تذاكر الرحلة معهم، طالب فيها الكمسري من الراكبين دفع قيمة الأجرة أو نزولهم من القطار، مما دفعهما أثناء تهدئة القطار بمحطة "دفره" إلى النزول أثناء سريه.

وأسفر الحادث عن سقوط أحد الراكبين أسفل عجلات القطار وتوفي في الحال، بينما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام.

وكان وزير النقل كامل الوزير أعلن في يوم الحادث مساءً في تصريحات تليفزيونية، صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى، بخلاف التعويض الرسمي الذي ستحصل عليه جراء الحادث.