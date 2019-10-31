بعد دعوة الأمم المتحدة.. "صحة الإسكندرية" تحذر من إساءة استخدام المضاد الحيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

حذرت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الخميس، من مخاطر الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية وإساءة استخدامها، وذلك من خلال فعالية علمية نظمتها بمقر مستشفى الحميات "تحت عنوان التوقف عن إساءة استخدام المضادات الحيوية مسئولية مشتركة".

وقالت الدكتورة حنان أنور، مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة الإسكندرية، إن فعاليات اليوم العلمي ركزت على كيفية الاستهلاك الأمثل والرشيد للمضادات الحيوية، إذ جرى التنسيق لعمل حملات توعية للعاملين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك توعية مجتمعية للمترددين على المنشآت الصحية.

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وأضافت "أنور" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه جرى تدريب 60 من أعضاء فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات وأقسام الصيدلة الإكلينيكية وأخصائي الميكروبيولوجيا في المعامل، على وضع بروتوكول الاستهلاك الأمثل للمضادات الحيوية بالمستشفيات.

وتأتي الفعاليات في إطار الأسبوع العالمي للتوعية باستخدام المضادات الحيوية الذي دعت له منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، من أجل الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية وذلك للحد من نشوء أجسام مقاومة للمضادات الحيوية.

وتهدف تلك الأنشطة إلى رفع الوعي بمشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتجنب ذلك، خاصة أن مقاومة المضادات الحيوية تتزايد لتصل إلى مستويات عالية الخطورة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تهدد القدرة على علاج الأمراض المعدية الشائعة لأن كثرة استخدام المضادات الحيوية جعلها تصبح أقل فعالية.