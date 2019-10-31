بعد مطاردة أمنية.. القبض على متهمين بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بمدن المحافظة، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابي في مطاردة مع رجال الأمن في مدينه كفر شكر، وبحيازتهم كميات من جوهر الحشيش ونبات البانجو.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب مكافحة المخدرات، عن شن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في مدن قليوب وقها وشبرا الخيمة والقناطر، أسفرت عن ضبط "ع.س.ع" 18 سنة، وبحيازته سلاحين ناريين "خرطوش"، و"س.ص.ا " 25 سنة، عاطل وبحيازته 100 جرام حشيش ومبلغ مالي، و"ح.ف.م" 30 سنة، عاطل وبحيازته 150 جرام هيروين و120 قرص مخدر وسيجارة محشوة بالحشيش، و"ا.ا.م" 17 سنة، وبحيازته 600 جرام حشيش ومبلغ مالي.

وشهدت مدينة كفر شكر مطاردة بين قوة أمنية وتاجري مخدرات أثناء قيامهما بتوزيع مخدر البانجو.

أسفرت المطاردة عن تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين "ع.ع" 45 سنة، و"م.ف" 22 سنة، عاطلين وبحيازتهما 500 جرام بانجو ومبلغ مالي.