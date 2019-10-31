مصرع زوجين إثر حريق داخل مسكنهما في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود: لقي زوجان مصرعهما إثر نشوب حريق داخل شقتهما بالطابق الثالث في عقار بمنطقة سيدي عبد القادر بمدينة المنصورة، وعثر على جثتيهما متفحمتين. وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بمنطقة سيدي عبد القادر بالمنصورة. Advertisements وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، تمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقي المبنى والمباني المجاورة. وتبين العثور على جثتين متفحمتين نتيجة الحريق، وبالفحص تبين أنهما لـ"سعدية محمد عنان"، 60 عامًا، وزوجها سيد منصور محمد عوض، 67 عامًا، وجرى إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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