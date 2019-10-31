الدولية للهجرة: إطلاق سراح 600 مهاجر من مركز إيواء بوسليم

أكدت المنظمة الدولية للهجرة إطلاق سراح قرابة 600 مهاجر غير نظامي كانوا محتجزين في مركز إيواء بوسليم، فيما لم يتضح سبب الإفراج عن هؤلاء المهاجرين أو إلى أين سيتوجهون.

وقالت المنظمة إن سلامة المهاجرين تعتبر مصدر قلق كبير في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، وشددت على ضرورة إطلاق سراحهم بطريقة منظمة وضمان حمايتهم.

أكثر من 200 مهاجر وصلوا إلى مركز التجمع

وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصول أكثر من مائتي مهاجر من هؤلاء إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس طلبا للاستضافة هناك، مشيرة إلى أن المركز مكتظ ولا يستوعب كل هذه الأعداد.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية في ليبيا فنسان كوشيتيل إن أكثر من ثمانمائة مهاجر موجودين حاليا في مركز التجمع، وقد وصلوا إليه بعد فرارهم من مركز تاجوراء الذي تم استهدافه من قبل مسلحي حفتر فيجويلية الماضي.

وأمام الاكتظاظ الشديد الذي يشهده المركز في الآونة الأخيرة لم يعد بإمكان المنظمات الأممية استخدامه من أجل إبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء عن أماكن الاشتباكات في انتظار إعادة توطينهم في بلدان أخرى خارج ليبيا