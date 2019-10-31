بالصورة: ترامب يكرم الكلب “البطل”

كرم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الكلب الذي وصفه بـ “البطل”، عملية قتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

ونشر ترامب، عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة للكلب الذي وصفه الرئيس الأميركي، بالموهوب، الذي كان ضمن الفرقة التي قتلت البغدادي.

وعلق ترامب على صورته، وهو يمنح الكلب قلادة تكريم، بكلمتين فقط، قال فيها: “بطل أميركي”.

​وكان الجيش الأميركي قد رفض الكشف عن اسم كلب أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله.

وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت، فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكلب في الخطاب الذي وصف فيه، أمس الأحد، وقائع الغارة. وقال ترامب إن الكلب دخل النفق الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف.

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​وكشف الصحفي العسكري في صحيفة نيوز ويك الأميركية، جيمس لابورتا عن اسم الكلب، قائلا إنه علم من عدة مصادر في البنتاغون الأميركي أن الكلب يدعى “كونان”.