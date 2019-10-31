- 1/3
- 2/3
- 3/3
كرم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الكلب الذي وصفه بـ “البطل”، عملية قتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي.
ونشر ترامب، عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة للكلب الذي وصفه الرئيس الأميركي، بالموهوب، الذي كان ضمن الفرقة التي قتلت البغدادي.
وعلق ترامب على صورته، وهو يمنح الكلب قلادة تكريم، بكلمتين فقط، قال فيها: “بطل أميركي”.
وكان الجيش الأميركي قد رفض الكشف عن اسم كلب أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله.
وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت، فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكلب في الخطاب الذي وصف فيه، أمس الأحد، وقائع الغارة. وقال ترامب إن الكلب دخل النفق الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف.
وكشف الصحفي العسكري في صحيفة نيوز ويك الأميركية، جيمس لابورتا عن اسم الكلب، قائلا إنه علم من عدة مصادر في البنتاغون الأميركي أن الكلب يدعى “كونان”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: ترامب يكرم الكلب “البطل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.