ذكر موقع RRE الروسي أن فترة اجراءات استئناف رحلات الطيران الجوية لمناطق المنتجعات لن تكون عائقا أمام السياح للذهاب هناك في الفترة الحالية.
الانتقال إلى "أرض الأهرامات" عبر بيلاروسيا أو عبر القاهرة ، والاسترخاء هناك وحتى العيش بها أيضاً.
وأضاف أن مصر ليست مغلقة أمام الروس ،ويمكن للجميع
لكن الطيران غير المباشر أقل في التكلفة مقارنة بدول أخرى.
وتابع الموقع أن الرحلات الجوية المباشرة بالطبع، أغلى و
وأشار الموقع إلى خطاب الوزيرة المصرية هالة حلمي ،للحكومة الروسية قبل بضعة أيام ، والذي أعربت فيه عن أملها في أن تتخذ روسيا قرارًا إيجابيًا بشأن هذه القضية بحلول نهاية عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الروس يتحدون الطيران المباشر ويتمسكوا بزيارة المنتجعات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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