الروس يتحدون الطيران المباشر ويتمسكوا بزيارة المنتجعات المصرية

ذكر موقع RRE الروسي أن فترة اجراءات استئناف رحلات الطيران الجوية لمناطق المنتجعات لن تكون عائقا أمام السياح للذهاب هناك في الفترة الحالية.



وأضاف أن مصر ليست مغلقة أمام الروس ،ويمكن للجميع

الانتقال إلى "أرض الأهرامات" عبر بيلاروسيا أو عبر القاهرة ، والاسترخاء هناك وحتى العيش بها أيضاً.



وتابع الموقع أن الرحلات الجوية المباشرة بالطبع، أغلى و

لكن الطيران غير المباشر أقل في التكلفة مقارنة بدول أخرى.



وأشار الموقع إلى خطاب الوزيرة المصرية هالة حلمي ،للحكومة الروسية قبل بضعة أيام ، والذي أعربت فيه عن أملها في أن تتخذ روسيا قرارًا إيجابيًا بشأن هذه القضية بحلول نهاية عام 2019.