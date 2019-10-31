اخبار العالم

الروس يتحدون الطيران المباشر ويتمسكوا بزيارة المنتجعات المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكر موقع RRE الروسي أن فترة اجراءات استئناف رحلات الطيران الجوية لمناطق المنتجعات لن تكون عائقا أمام السياح للذهاب هناك في الفترة الحالية.


وأضاف أن مصر ليست مغلقة أمام الروس ،ويمكن للجميع

الانتقال إلى "أرض الأهرامات" عبر بيلاروسيا أو عبر القاهرة ، والاسترخاء هناك وحتى العيش بها أيضاً.


وتابع الموقع  أن الرحلات الجوية  المباشرة بالطبع،  أغلى و

لكن الطيران غير المباشر أقل في التكلفة مقارنة بدول أخرى.


وأشار الموقع إلى خطاب الوزيرة المصرية هالة حلمي ،للحكومة الروسية قبل بضعة أيام ، والذي أعربت فيه عن أملها في أن تتخذ روسيا قرارًا إيجابيًا بشأن هذه القضية بحلول نهاية عام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الروس يتحدون الطيران المباشر ويتمسكوا بزيارة المنتجعات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا