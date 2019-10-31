"قسد": تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن

طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي اليوم الخميس الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية - في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة العربية الإخبارية - "إن قواته مستمرة في حربها"، لافتا إلى أن تركيا

والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال : إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له، وهي "رجلة" و"أبو رأسين" و"الحمرا" و"المناخ" و"السيباطية" و"القاسمية" الواقعة على محور تل تمر وأبو رأسين.وتابع المرصد أن اشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل في محيط قرية شركراك بالقرب من عين عيسى، حيث هاجمت الفصائل الموالية لتركيا مواقع قوات قسد، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بعد وقوعهم في منطقة ألغام ، فيما لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في أحد الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.