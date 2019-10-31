اليابان تستبعد وصول صاروخي كوريا الشمالية إلى أراضيها

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية على ما يبدو أنهما صاروخان باليستيان، مستبعدة أن يصلا إلى بر اليابان أو بحرها.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس عن وزارة الدفاع، إنه ليس من المتوقع أن يسقط الصاروخان في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة

الكورية الجنوبية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية فوق بحر الشرق من غرب أراضيها.وذكرت الهيئة أن القوات النظامية تحافظ على حالة التأهب مع متابعة التطورات؛ تحسبًا لإطلاق مزيد من المقذوفات.