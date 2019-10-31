منظومات الدفاع الإسرائيلية تتأهب لصواريخ إيران الدقيقة

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب، مشيرًا إلى أن التحدي الدفاعي لإسرائيل أصبح أكثر تعقيدًا بعدما أضيف إليه تهديد الصواريخ الإيرانية الدقيقة.

وفي أول تعليق على المخاوف بشأن الصواريخ الإيرانية الجوالة، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي "السهم" و"الماسة" و"مقلاع داوود" و"القبة الحديدية"، في حالة تأهب، مضيفًا أن التحدي الدفاعي أصبح أكثر تعقيدًا، لأنه أضيف تهديد الصواريخ الجوالة

الموجهة بدقة، إلى التهديد السابق، الذي كان يقتصر على القذائف والطائرات الهجومية من دون طيار".

واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيران في وقت سابق، بسعيها إلى ضرب إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة من اليمن، داعيًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيادة الضغط على طهران.

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وخلال لقائه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في القدس، الإثنين الماضي، أوضح نتنياهو: "إيران تسعى

الآن إلى تطوير ذخيرة يمكن توجيهها بدقة، وصواريخ يمكن أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بدقة تتراوح بين 5 و10 أمتار"، وأضاف "يريدون نشر هذه الذخيرة في العراق وسوريا، وتحويل الترسانة في لبنان، البالغة 130 ألف صاروخ إلى ذخائر موجهة بدقة".

كانت الحكومة الإسرائيلية قررت بداية أكتوبر الجاري، البدء بمشروع لبناء منظومة جوية إسرائيلية متطورة جديدة، لتحسين القدرات الإسرائيلية للتعامل مع صواريخ إيران الدقيقة.

من جانبه أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي الأربعاء الماضي أن "الوضع متوتر وهش على الجبهتين الشمالية والجنوبية، ويمكن أن يتدهور إلى مواجهة".