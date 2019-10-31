استقال وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي، اليوم الخميس، من منصبه، وذلك على خلفية مزاعم بشأن انتهاك زوجته أنري كاواي لقانون الانتخابات خلال سعيها للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ هذا العام.
وقال وزير العدل الياباني - وفقا
وتأتي استقالة كاواي بعد أيام قليلة من استقالة وزير الصناعة الجديد، بسبب مزاعم تتعلق بالتبرعات غير القانونية وتقديم الهدايا للناخبين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل الياباني يستقيل من منصبه لمزاعم مخالفة قرينته قوانين الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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