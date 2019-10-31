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وزير العدل الياباني يستقيل من منصبه لمزاعم مخالفة قرينته قوانين الانتخابات

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استقال وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي، اليوم الخميس، من منصبه، وذلك على خلفية مزاعم بشأن انتهاك زوجته أنري كاواي لقانون الانتخابات خلال سعيها للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ هذا العام.
وقال وزير العدل الياباني - وفقا

لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم - "إنه تقدم بخطاب استقالته إلى رئيس الوزراء شينزو أبي".. مؤكدا أنه يتحمل مسئولية الشكوك التي ظهرت مؤخرا حوله وحول زوجته، والتي من شأنها أن تقوض ثقة الشعب فيه ، وأعرب كاواي عن اعتقاده بأنه هو وزوجته قاما بأنشطتهما السياسية والحملات الانتخابية وفقا للقانون.
وتأتي استقالة كاواي بعد أيام قليلة من استقالة وزير الصناعة الجديد، بسبب مزاعم تتعلق بالتبرعات غير القانونية وتقديم الهدايا للناخبين.
 
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