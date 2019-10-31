فيديو.. سعد الحريري: "سرقوني واستفادوا مني وكل واحد جاي حسابو"

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، أطرافا لبنانية كانت قريبة منه واستفادت، متوعدا بأن كل هؤلاء الأشخاص سيحاسبون، وهم على اللائحة.

ووجّه سعد الحريري اتهامات لأشخاص كانوا قريبين منه خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث تم تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقاء الحريري لمناصريه وعدد من السياسيين.

وقال الحريري: "الناس التي كانت تزايد عليي ما قبل الاستقالة، هم أناس كانوا معي ومعروفين

من هم، وقديش استفادوا مني وسرقوا مني، وكل واحد من هؤلاء، صار فيه (ليستا) وكل واحد حسابوا جاي بإذن الله، وهذه مرحلة حساسة كتير سياسيا".

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وكان الحريري قد وجه، يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر، دعوة لمناصريه وجمهور تيار المستقبل في "تغريدة" على تويتر، "طالبا منهم الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش

وقوى الأمن الداخلي. الحفاظ على الهدوء ومنع اي انزلاق الى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن".

وكان الحريري أعلن الثلاثاء، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

شاهد الفيديو: