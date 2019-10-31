تونس تعين 5 سفراء جدد في عدة دول

عين الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، سفراء جدد للبلاد في كل من روسيا والجزائر وإيطاليا والأرجنتين وقطر. وصدرت في الصحيفة الرسمية التونسية، أمس الأربعاء، مراسم رئاسية تتعلق بتعيين 5 سفراء فوق العادة بمقتضى الأمر الرئاسي الرقم 180 لسنة 2019، والمؤرخ في 21 أكتوبر 2019. تتعلق بتعيين 5 سفراء فوق العادة بمقتضى الأمر الرئاسي الرقم 180 لسنة 2019، والمؤرخ في 21 أكتوبر 2019. Advertisements والتعيينات كالتالي: تكليف كلا من طارق بن سالم، بمهام سفير فوق العادة ومفوض بموسكو، ومحمد علي بن عبيد سفيرا ببوينس آيرس، وسامي السعيدي سفيرا بالدوحة، وشفيق حجي سفيرا بالجزائر، وبرهان الكامل سفيرا بإسلام آباد.

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