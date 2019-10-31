نيجيريا تعيد نشاط منظمتين إنسانيتين دوليتين شمال شرقي البلاد

سمحت حكومة نيجيريا لمنظمتين إنسانيتين دوليتين باستئناف نشاطها في شمال شرق البلاد التي دمرها الصراع مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة وذلك بعد مرور أكثر من شهر من تعليق عملهما لاتهامهما بمساعدة الإرهابيين.

وقالت ساديا فاروق، وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية النيجيرية، حسمبا ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس إنه تم رفع تعليق نشاط المنظمتين العالميتين "ميرسي كوربس" و"العمل

ضد الجوع" وذلك بشكل مؤقت.وذكر الراديو أن مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، قد قام بزيارة لنيجيريا الأسبوع الماضي، أكد خلالها أنه حصل على تأكيدات من السلطات المعنية بأن تعليق أنشطة المنظمتين واتخاذ إجراءات ضدها سيتم رفعهما في غضون أيام قليلة.وكان جيش نيجيريا قد قام في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبدون سابق إنذار، بإغلاق مقرات المنظمتين لاتهامهما بمساعدة وتحريض الإرهابيين على ارتكاب أعمال إرهابية.يذكر أنه وفقا للأمم المتحدة، يعاني نحو 400 ألف شخص من توقف عمل هاتين المنظمتين، مما يتركهم بدون طعام أو مساعدة أساسية أخرى لمدة شهر، كما أكدت الأمم المتحدة أن الصراع في نيجيريا أدى إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني مواطن بينهم 140 ألف هذا العام، كما يوجد أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعانون من نقص الغذاء.