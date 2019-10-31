بعد انتقاده الرئيس.. أردوغان يطرد نائبًا من العدالة والتنمية

قال نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إنه استقال من الحزب بعدما أجبره على ذلك زعيم الحزب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح مصطفى ينروغلو خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الأربعاء، أن أردوغان قال إن عليه التقدمبالاستقالة، بعد الانتقادات التي النائب لسياسات الحزب ورئيسه.
ودأب ينروغلو (44 عاما) على إبداء اعتراضه على سياسات الحزب الحاكم في شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، وقال إنه شعر "بانزعاج داخل الحزب
وتحدث عما اعتبره قصورا في النظام القضائي، وانتقد حملة "التطهير" التي تشنها حكومة أردوغان ضد المعارضة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.
وقال النائب عن محافظة بايبورت، شمال شرقي تركيا، إن البلاد تشهد تراجعا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
ويعتبر ينروغلو من الأصوات النقدية القليلة داخل حزب أردوغان.
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