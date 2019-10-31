آلاف الباكستانيين يتوافدون على إسلام آباد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

يتوافد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة الباكستانية على شوارع العاصمة، اليوم الخميس، للمطالبة باستقالة الحكومة، مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء عمران خان.

وأغلقت المدارس وبعض المكاتب أبوابها في إسلام اباد مع توافد المحتجين من مدينة لاهور الشرقية. ومن المقرر أن يصلوا في وقت لاحق اليوم.

وعززت الشرطة نقاط التفتيش ونشرت المزيد من الحواجز منها حاويات سفن لسد الطرق ومنع الوصول للمنطقة الإدارية والدبلوماسية بقلب المدينة.

وفاز خان في انتخابات العام الماضي متعهدا بإنهاء الفساد ومساعدة أسر الطبقة المتوسطة وإعادة الاقتصاد إلى مساره.

Advertisements

اقرأ أيضاً... مظاهرات حاشدة في باكستان احتجاجاً على تبرئة امرأة مدانة بـ"التجديف"

لكن الاقتصاد واصل تعثره وزاد العجز المالي إلى حوالي سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتلوح في الأفق أزمة في ميزان المدفوعات.