كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تُفكر وفلسطين تُبدع.. تطبيق يمنحك زيارة الأراضي الفلسطينية مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في عام 2017، كشفت سلطات الاحتلال الإسرئيلي، عن قانون يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة البلاد، ردا على حركة تدعو إلى ذلك.

تطبيق جديد

التطبيق الجديد، كشف عنه مطورو تكنولوجيا فلسطينيون، والذي يمكن الممنوعين من زيارة الأراضي الفلسطينية من القيام بذلك افتراضيا، وبالمجان.

يمكن هذا التطبيق هؤلاء الممنوعين من زيارة الأراضي الفلسطينية بالمجان.

منع عضوين في الكونجرس الأمريكي

مُنعت النائبتين رشيدة طليب، وهي من أصل فلسطيني، وإلهان عمر من الحزب الديمقراطي الأمريكي، من دخول فلسطين، وذلك بسبب دعمهما لمقاطعة إسرائيل، وقد خططتا في أغسطس لرحلة تنقلهما إلى الأراضي الفلسطينية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على واقعة منعهما من دخول فلسطين قائلًا، إن إسرائيل ستبدي "ضعفا كبيرا" إذا "سمحت لهما بذلك".

تطبيق فلسطين في آر

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يسمح تطبيق "فلسطين في آر" أو "Palestine VR" للجميع فرصة القيام بجولة في المواقع التي كانت على خط سير النائبتين الديمقراطيتين.

وكان يفترض أن يشتمل خط زيارة طليب وعمر اللتين كانتا جزءا من مجموعة من 4 من أعضاء الكونغرس اليساريين البارزين، مدن القدس الشرقية المحتلة والخليل وبيت لحم وأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

هذا التطبق رائع ليس فقط لطليب وعمر، وإنما لأعضاء آخرين في الكونجرس لرؤية الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون ورؤية فلسطين نفسها".

التطبيق المجاني يحتوي مقاطع فيديو

ويحتوي التطبيق المجاني مقاطع فيديو من تلك المدن بزاوية 360 درجة تتراوح مدتها ما بين 4 و12 دقيقة، ويحصل الزائر للتطبيق الذي طوره معهد فلسطين للدبلوماسية العامة على معلومات يسردها عليه مرشد سياحي.

ويقول المدير التنفيذي للمعهد سالم براهمة: "أردنا القيام بالجولة التي تعين عليهم القيام بها وجعلها أكثر سهولة. ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى فلسطين ورؤية الأمور على أرض الواقع بأن يغيروا تفكيرهم حول هذا المكان".

ويستطرد: "لكن الكثيرين لا يملكون تلك القدرة لذلك أردنا أن نهتم بهم".

أما ديانا بطو التي كانت تنسق لرحلة طليب وعمر الملغاة، فتقول إن "أعضاء الكونغرس محظورون لأنهم يريدون رؤية تأثير السياسة الأميركية وبالتحديد دعمها للسياسات الإسرائيلية غير العادلة".