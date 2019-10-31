كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو هونج كونج يستعدون للاحتفال بالهالويين في تحد لحظر الأقنعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا متظاهرو هونج كونج الناس إلى الاحتفال بعيد الهالويين من خلال ارتداء أقنعة تصور مسؤولين حكوميين أو شخصيات مخيفة.

تستعد السلطات لمظاهرة ليلة الخميس، والتي ستخضع لحظر حكومي على تغطية الوجه في التجمعات العامة الذي تم تقديمه هذا الشهر للمساعدة في تهدئة الاحتجاجات العنيفة المتزايدة التي وصلت شهرها الخامس الآن.

هناك دعوات عبر الإنترنت لارتداء أقنعة لكبار القادة بمن فيهم الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام والرئيس الصيني شي جين بينغ.

تقول الشرطة إنها لا تستبعد احتمال وقوع حوادث عنف. واضافت ان أي شخص يرفض الامتثال لطلب إزالة القناع يمكن تغريمه وسجنه لمدة ستة أشهر، رغم توضيحها أيضًا إن ارتداء أقنعة هالوين سيكون مسموح به طالما لم يكن هناك عنف.

وفي وقت سابق، اتهم اثنان من المتظاهرين بانتهاك الحظر الجديد الذي فرضته هونج كونج على ارتداء الأقنعة في التجمعات، وهي خطوة من المحتمل أن تضيف إلى رد الفعل العكسي الذي ألقى بالأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي إلى أزمة أعمق.

كان أول من يحاكم بموجب هذا الحظر، طالب يبلغ من العمر 18 عامًا وعاطلة عن العمل تبلغ من العمر 38 عامًا. وقد دخل الحظر حيز التنفيذ يوم السبت بموجب صلاحيات طارئة كاسحة تهدف إلى قمع العنف في الاحتجاجات من أجل المزيد من الحريات الديمقراطية.

تم اعتقالهم في وقت مبكر من يوم السبت بعد فترة وجيزة من بدء سريان الحظر، كما اتُهم الاثنان بالمشاركة في تجمع غير القانوني، وهو اتهام تصل عقوبته الى السجن خمس سنوات. يعاقب علي الإدانة بموجب حظر القناع بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة. وقد أُطلق سراحهما بكفالة في انتظار المحاكمة.

بدلًا من ردع أعمال الشغب وتهدئة المظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت المركز المالي الدولي لمدة أربعة أشهر، أدى حظر القناع إلى مزيد من الغضب ومضاعفة تصميم كل من المتظاهرين السلميين والمتظاهرين الأكثر راديكالية.

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اندلعت الاحتجاجات بسبب قانون مقترح كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، ولكن تحولوا منذ ذلك الحين إلى حركة أكبر معادية للحكومة. يشعر المتظاهرون بالضيق لما يقولون إنه تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، التي وعدت بمستوى من الحكم الذاتي عندما أعيد إلى الحكم الصيني في عام 1997.

في خطاب متلفز تم بثه أثناء تظاهر المحتجين مرة أخرى مرتدين الأقنعة السبت، وصفت لام رسميًا هونج كونج بأنها "شبه مشلولة" وأكدت على ضرورة حظر ارتداء الاقنعة لوقف العنف.

تم إغلاق العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية وشبكة مترو الأنفاق والقطارات بأكملها التي تتعامل عادةً مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا يوم السبت بعد الهياج الذي استمر ليلًا.

وصرحت لام "يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة كي تقول لا للعنف واستعادة السلام في المجتمع وحماية حق المواطنين في مواصلة حياتهم وحريتهم اليومية وعدم السماح لمجموعة صغيرة من مثيري الشغب بتدميره".

يقول العديد من المتظاهرين المسالمين إن العنف أصبح وسيلة لتحقيق غاية، والطريقة الوحيدة للشباب المتظاهرين الملثمين لإجبار الحكومة على الانحناء إلى المطالبة بالديمقراطية الكاملة وغيرها من المطالب.

لكن أثار إطلاق النار على المراهق ليلة الجمعة - الضحية الثانية لإطلاق النار منذ بدء الاحتجاجات في أوائل يونيو - مخاوف من وقوع المزيد من المواجهات الدموية. كما أطلق ضابط شرطة مكافحة الشغب النار على متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا من مسافة قريبة.

وقالت الشرطة في بيان يوم السبت إن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا والذي نقل إلى المستشفى مصابًا بعيار ناري في فخذه، تم اعتقاله لمشاركته في أعمال شغب والاعتداء على شرطي. قالت الشرطة إنها ما زالت تحقق بالتحديد في كيفية إصابته.

