وزير الدفاع التركي: العملية العسكرية في سوريا لم تنته رسميًا.. وقواتنا علي أهبة الاستعداد

يأتي هذا تزامناً مع زيارة خلوصي عكار، إلي نقطة التوجية في جنوب شرق محافظة شانلورفا، بالقرب من الحدود السورية مع رئيس الأركان الجنرال يسار جولر وقائد القوات البرية الجنرال أوميت دوندار.

وفي حديث عبر جهاز إرسال، سأل "عكار"، الجنود في تل أبيض عن أحوالهم، ليرد الجنود بإنهم على استعداد لأداء جميع واجباتهم ولهم دوافع كبيرة.

وأشار خلوصي، إلى أن الأمن والدفاع ضروريان باستمرار للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وقال عكار: "لا نعمل لحماية حقوق ومصالح بلدنا فحسب، بل نعمل أيضًا ليل نهار للتأكد من عودة إخواننا وأخواتنا السوريين بأمان وطواعية إلى ديارهم".

وذكر عكار: "ليس لدينا أي عمل في الخلفية العرقية أو الدينية لأي شخص، نحن حساسون للغاية في هذا الصدد"، مضيفًا أن حرب تركيا ضد الإرهاب ستستمر حتى يتم تدمير آخر إرهابي وتأمين حدود البلاد.

ويعد الهجوم التركي على شمال شرق سوريا في أكتوبر 2019، والذي أطلقت عليه تركيا اسم عملية نبع السلام، عملية عسكرية وغزو للأراضي السورية، قامت بها القوات المسلحة التركية وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

بدأت العملية العسكرية في التاسع من الشهر الجاري، عندما شنت القوات الجوية التركية غارات جوية على البلدات السورية الحدودية، وذلك بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال شرق سوريا، بعد عدّة أعوام من تدخلها العسكري في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد، حيث كانت تدعم قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية في حربها على تنظيم (داعش).

وتم الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية، بأنها جمعت أدلة تشير إلى أن القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد "أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية، التي أدّت لقتل وجرح المدنيين".

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وفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن العملية تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يعتبرها حليفًا ضد داعش- من المنطقة الحدودية، وذلك لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتر (20 ميل) في شمال سوريا، حيث ستتمّ إعادة توطين نحو 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا.