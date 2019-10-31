كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن اللبناني يكافح لإعادة فتح الطرق مع استمرار الاعتصامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال قوات الأمن اللبنانية تكافح من أجل فتح بعض الطرق فيما يواصل المحتجون العصيان المدني لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

قالت السلطات، إن المدارس ستفتح أبوابها اليوم الخميس قبل أن يتلقى الكثير من الآباء رسائل نصية تفيد بأن مدارسهم ستظل مغلقة لأسباب أمنية. ذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن بعض المدارس ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

لقد تم إغلاق البنوك والمدارس والعديد من الشركات منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في 17 أكتوبر. اشتعلت الاحتجاجات عقب فرض ضريبة مقترح على خدمة مكالمات واتس اب، لكنها تصاعدت سريعًا إلى دعوات لاستقالة الحكومة والتغيير السياسي الشامل.

من المقرر إعادة فتح البنوك يوم الجمعة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة المالية الحادة التي سبقت الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، حثت قيادة الجيش اللبناني الأربعاء المتظاهرين على فتح الطرق المغلقة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بعد 13 يومًا من المظاهرات التي شلت البلاد.

وجاء هذا البيان عقب قرار سعد الحريري بالاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء يوم الثلاثاء، والذي أطاح بحكومته الائتلافية، مستوفيًا أحد المطالب التي طلبها المحتجون.

في بيان، أكدت قيادة الجيش علي الحق في الاحتجاج السلمي الذي يحميه القانون لكنها قالت إنه ينطبق "في الساحات العامة فقط".

فقد نصب مئات من المحتجين اللبنانيين الخيام، وحظروا حركة المرور في الطرق الرئيسية لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي.

وظلت البنوك والجامعات والمدارس مغلقة حتى يوم الجمعة، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا الجنوبية ببيروت، وأحرقوا الإطارات وحظروا حركة المرور، وفيما بعد، أزال الجيش الإطارات وأعاد فتح الطريق.

وأقام المتظاهرون خيامًا على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شرق وغرب بيروت، ولا يسمح بالعبور إلا لسيارات الإسعاف والمركبات العسكرية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة بالإصلاحات، فإن المتظاهرين بلا قيادة مستمرون في الاحتجاج، قائلين إن المسؤولين الحاليين في البلاد فاسدون ويجب أن يرحلوا.

تأتي الاحتجاجات الجماهيرية غير المسبوقة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة في لبنان.

وفي وقت سابق، ناشد الرئيس اللبناني، عشرات الآلاف من المحتجين الذين أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الأمة لعدة أيام، وحثهم على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء بوصفها "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

ومع ذلك، رفض المتظاهرون المبادرة بالفعل، ولا يبدو أن الرئيس ميشال عون سيؤثر عليهم.

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في خطابه المتلفز، تعهد عون ببذل كل جهد ممكن لتنفيذ إصلاح جذري، لكنه قال أيضًا إن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل مؤسسات الدولة.

وقال إنه يجب احترام حرية النقل، وحث المتظاهرين على إزالة حواجز الطرق.

لقد غرقت لبنان في الاحتجاجات منذ يوم الخميس الماضي، وهو شلل أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد ويهدد بإغراقها في حلقة أخرى من الفوضى وعدم الاستقرار.

اندلعت الاحتجاجات بلا قيادة بسبب ضرائب جديدة مقترحة، وتصاعدت إلى ثورة على مستوى البلاد ضد قادة البلاد الطائفيين الذين يتهمهم المتظاهرون بالفساد وسوء الإدارة.

تعليقات "عون"، هي الأولى له منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تأمل الحكومة أن تساعد في إنعاش الاقتصاد المتعثر، لكن ندد المتظاهرين بها باعتبارها وعودًا فارغة تهدف إلى تهدئة حركتهم، لقد أصروا على البقاء في الشارع حتى استقالة الحكومة. ودعا البعض الرئيس إلى التنحي.

بالنسبة إلى لبنان، كانت هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها، حيث تحطمت المحظورات واستهدفوا الزعماء الطائفيين الأقوياء من مجتمعاتهم المحلية علانية.

وبينما تحدث عون، تجمهر المئات من الناس في وسط بيروت يستمعون إلى كلمته من خلال متحدث عملاق، قائلين: "هيا، غادروا، لقد تركتنا ولايتكم جائعين".

ورفضوا في وقت لاحق كلامه، قائلين إنه لم يقدم شيئًا جديدًا.

وقال عون "إن حزمة الإصلاح (الاقتصادية) التي تم تبنيها هي الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد صولجان الانهيار المالي والاقتصادي".

وعد الرئيس بأنه "لن يتم الرد على دعوة المحتجين"، مضيفًا أنه مستعد للحوار البناء.

وقال "سمعت الكثير من الدعوات لإسقاط النظام.. لا يمكن تغيير النظام في الساحات... يمكن أن يحدث هذا فقط من خلال مؤسسات الدولة".

حذر كل من الحريري وعون من أن استقالة الحكومة ستؤدي إلى فراغ آخر، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى حكومة لإدخال إصلاحات لمساعدة الاقتصاد المتعثر.

وقال "أنا مستعد للقاء ممثليكم الذين سيتحملون مخاوفك ويحدوند مطالبكم، ويمكنكم الاستماع إلى مخاوفنا بشأن الانهيار الاقتصادي.. يجب أن نعمل معًا لتحقيق أهدافكم دون التسبب في حدوث انهيار".

وأضاف "الحوار هو أفضل وسيلة للخلاص.. أنا في انتظاركم".

