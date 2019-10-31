أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || بلجيكا تعثر على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 31/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، العثور على 12 مهاجرا، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضروات.

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وقالت السلطات البلجيكية، إن جميع المهاجرين من الجنسية السورية باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية.

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