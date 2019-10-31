كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أشخاص جراء انفجار سيارة بسوريا قرب الحدود التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شهود وعامل انقاذ انه قتل ثمانية اشخاص على الاقل، اليوم الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق مزدحم في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة جماعات المتمردين التي تدعمها تركيا.

وقالوا إن الانفجار أصاب 30 شخصًا على الأقل.

استولى الجيش التركي بمساعدة حلفائه المتمردين السوريين على عفرين، وهي مدينة ذات أغلبية كردية، من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في هجوم كبير في مارس 2018.

قامت القوات التركية منذ ذلك الحين بتشكيل منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على طول حدود البلدان.

أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة في منطقة السوق مع اشتعال الحرائق.



كثيرا ما أصابت انفجارات مماثلة مناطق مدنية مزدحمة في البلدات التي يسكنها أغلبية عربية قرب الحدود مع تركيا تحت سيطرة القوات المدعومة من تركيا.