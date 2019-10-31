كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": يجب على الولايات المتحدة مواجهة الحزب الشيوعي الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، الخطاب الأمريكى الأخير الذى يستهدف الحزب الشيوعى الصينى الحاكم، قائلً،ا إن بكين تركز على الهيمنة الدولية وتحتاج إلى مواجهتها.

جاءت تصريحات "بومبيو"، في الوقت الذي قالت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها لا تزال تتوقع توقيع المرحلة الأولى من الصفقة لإنهاء حرب تجارية مدمرة مع الصين الشهر المقبل، على الرغم من انسحاب تشيلي يوم الأربعاء كمضيف لقمة أبيك حيث كان المسؤولون الأمريكيون يأملون في أن هذا يحدث.

وقال "بومبيو"، إن الولايات المتحدة لطالما عزت صداقتها مع الشعب الصيني، مضيفًا، أن الحكومة الشيوعية لم تكن مثل الشعب الصيني.

وأضاف "بومبيو"، في خطاب ألقاه في حفل عشاء أُقيم في نيويورك عن مركز أبحاث معهد هدسون المحافظ: "إنهم يصلون إلى الأساليب التي أوجدت تحديات أمام الولايات المتحدة والعالم ويستخدمونها، ونحن جميعًا بحاجة إلى مواجهة هذه التحديات ... وجهًا لوجه".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "لم يعد من الواقعي تجاهل الاختلافات الأساسية بين نظامينا، وتأثير ... الاختلافات في تلك الأنظمة على الأمن القومي الأمريكي".

في خطاب سياسي رئيسي، هاجم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سجل الصين في مجال حقوق الإنسان والتجارة والأساليب المستخدمة لتوسيع نفوذها العالمي

وقال "بومبيو"، إن الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه العام المقبل، قد دق ناقوس الخطر بشأن الصين منذ يومه الأول في منصبه.

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وأوضح: "اليوم، نحن ندرك أخيرًا الدرجة التي يصبح بها الحزب الشيوعي معادًا للولايات المتحدة وقيمنا ... ويمكننا فعل ذلك بسبب قيادة الرئيس ترامب".

وكما أوردت وكالة "رويترز"، أغضب "بومبيو" الصين باستمرار، سواء أكان ذلك بسبب تصريحاته حول مشروع الحزام والطريق في الصين أو مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الصينية في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، وفي مناطق أخرى كثيرة.

في خطاب ألقاه في هيوستن يوم الاثنين، أشار سفير الصين في واشنطن إلى أن بلاده لن تتعرض لأي انتقاد للحزب، الذي قال، إنه "يثق به بشدة ويدعمه الشعب الصيني على نطاق واسع".

وقال تسوي تيان كاي، وفقا لنسخة من تصريحاته على موقع السفارة الصينية على الإنترنت: "إن رسم خط بين الحزب والشعب هو تحدي الأمة الصينية بأسرها".

وأستنكر "تسوي": "إن المطالبة بالترحيب بالصين الناجحة من ناحية، والتشهير والعمل على الإطاحة بالقوة ذاتها التي تقود الشعب الصيني نحو النجاح من ناحية أخرى، هل سبق لك أن رأيت شيئًا أكثر نفاقًا وفضحًا من هذا؟"

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الخميس، إن تصريحات "بومبيو" تكشف "التحيز السياسي والعقلية المظلمة المعادية للشيوعية لبعض السياسيين الأمريكيين".

وأضاف "شوانج": كانت تصريحات "بومبيو" هجومًا شرسًا على الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية. إنه يقود إسفين بين الحزب وشعبنا ويلطخ سياستنا الداخلية والخارجية".

وقال "بومبيو"، إنه سيلقي سلسلة من الخطب في الأشهر المقبلة حول الأيديولوجيات والقيم المتنافسة، بما في ذلك حملات التأثير العالمي التي تقوم بها وكالات الاستخبارات التابعة للحزب الشيوعي الصيني والممارسات الاقتصادية "غير العادلة والمفترسة" التي تقوم بها بكين.