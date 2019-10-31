كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجدد التظاهرات الطلابية في محافظتي كربلاء والديوانية العراقيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بتجدد التظاهرات الطلابية في محافظتي كربلاء والديوانية العراقيتين.

وقد أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل شخص وإصابة 53 آخرين جراء استخدام الشرطة الذخيرة الحية لتفريق محتجين في مدينة كربلاء.

وقال مصدر طبي، إن الوفاة نتجت عن التعرض لطلق ناري في الرأس، مضيفا أن 6 من المصابين في حالة حرجة.

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وأفادت مصادر، بمقتل 6 متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين في رابع أيام الاحتجاجات العراقية للمطالبة بإسقاط الحكومة.

وصرح مسؤولون عراقيون، بأن القتلى سقطوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية، التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

هذا وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد من الساعة 12 ليلا إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد فرض محافظة كربلاء حظرا للتجول بدءا من الساعة السادسة من مساء الاثنين إلى صباح الثلاثاء، حتى إشعار آخر.

وصوت مجلس النواب العراقي على تولي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، فيما أعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال 4 أشهر.