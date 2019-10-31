كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصف مليار يورو.. منحة من الاتحاد الأوروبي إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت اليوم 466 مليون يورو (516.61 مليون دولار) كمنحة ومساعدات إنسانية، بعد لقاء وفد من الاتحاد بوزيرة الخارجية السودانية في الخرطوم.

ووفقًا للوكالة، سيقدم الاتحاد الأوروبي منحة قيمتها 200 مليون يورو، ثم 141 مليون يورو أخرى لاحقا، إلى جانب 100 مليون يورو و25 مليون يورو مساعدات إنسانية.

وأضافت الوكالة أن الوفد الأوروبي "سيدرس احتياجات السودان في هذه المرحلة، وسيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية".

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في غضون ذلك، أبلغت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، وفد الاتحاد الأوروبي أن أولويات الحكومة الانتقالية في الخرطوم "تتطلب دعما من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب".

ويحول إدراج اسم السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب دون حصوله على تمويل أجنبي، بما في ذلك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتشكلت الحكومة الانتقالية للسودان الشهر الماضي في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، جرى توقيعه في أغسطس بين الجيش والأحزاب المدنية ومجموعات احتجاجية.