كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون الباكستانيون يصلون العاصمة للمطالبة باستقالة عمران خان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، اليوم الخميس، للمطالبة بالتنحي عن الحكومة، مما زاد من الضغوط على رئيس الوزراء عمران خان بينما يسعى جاهدًا لوضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.

ينظم الاحتجاجات فضل الرحمن، زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان، الذي يقول، إن حكومة "خان" الذي تحول إلى لاعب سياسي غير كفؤ وغير شرعي وتم تنصيبه من قبل الجيش بعد انتخابات مزورة العام الماضي.

تم إغلاق المدارس وبعض المكاتب في إسلام آباد بينما كان المتظاهرون في طريقهم من مدينة لاهور الشرقية. وكان من المقرر، أن يصلوا في وقت لاحق من اليوم.

وعززت الشرطة نقاط التفتيش وجلبت حواجز إضافية، بما في ذلك حاويات الشحن لسد الطرق وإغلاق القلب الإداري والدبلوماسي للمدينة.

فضل الرحمن، الذي يرأس حزب جمعية علماء الإسلام، ووصف احتجاجه بأنه مسيرة آزادي أو مسيرة الحرية.

وقال فضل الرحمن للصحفيين في لاهور في وقت متأخر يوم الاربعاء: "هذه الحركة لن تتوقف إذا لم نحصل على النتائج المرجوة بعد الوصول إلى إسلام أباد".

وأضاف: "نريد استقالة رئيس الوزراء، لأن المجلس التشريعي بأكمله لم يأتي على أساس صحيح، ونريد حله".

وفاز عمران خان في انتخابات العام الماضي على وعد بإنهاء الفساد، ومساعدة أسر الطبقة المتوسطة ودفع الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

جدير بالذكر، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، صرح بشكل قاطع، بأنه لن يفسح المجال أمام الفاسدين الذين دمروا اقتصاد البلاد في الماضي.

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وقال "خان"، خلال كلمته أمام تجمع حاشد في نانكانا صاحب، يوم الاثنين: "ما دمت على قيد الحياة، أيا كان ما تريده المعارضة، سواء ابتزازي باستخدام مسيرة آزادي (مسيرة الحرية)، أو أي وسيلة أخرى، أعد الأمة بأن الزعماء الفاسدين لن يتلقوا مني مصالحة وطنية".

وألقى "خان" باللوم على منظم "مسيرة الحرية" لابتزازه تحت ستار إخفاء القادة الفاسدين.

ومع ذلك، وعد عمران خان، أنه قد تم بالفعل بداية جديدة.

وقال، إن الناس سوف يرون الخليج 365 الجديد لأيام أفضل في السنوات المقبلة، حيث تم إلغاء السنة الأولى من جهود حكومته بسبب الديون المرتفعة، والتي تم نقلها إلى النظام الحالي من الحكومة الفاسدة السابقة.

وأضاف "خان"، أن إيرادات الضرائب التي بلغت 50 في المائة في البلاد قد سددت الفائدة على الدين هذا العام، وقد ادعى "خان" أن ديون باكستان قد ارتفعت أربعة أضعاف خلال النظام السابق بسبب الفساد الهائل.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني: "لقد اعتادوا غسل ثروة البلاد إلى دول أخرى آمنة في عهدهم".

جاء بيان رئيس الوزراء الباكستاني على خلفية طلب الإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، والذي تدهورت صحته على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بموجب المصالحة الوطنية (NRO) بشأن السجن.

من المتوقع أن يتجمع أكثر من 100 ألف عامل من جماعة علماء الإسلام (JUI-F) في العاصمة إسلام آباد يوم الخميس، بهدف طرد حكومة عمران خان.

وبموجب القانون الوطني الجديد، قانون مثير للجدل، أصدره الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف في 5 أكتوبر 2007، وحوالي 8000 سياسي، حصل العاملون السياسيون والبيروقراطيون الذين اتُهموا بالفساد والاختلاس وغسل الأموال على العفو.