جرى، صباح اليوم الخميس، توقيع العقد بين مؤسسة التعاون بين الجماعات وشركة ألزا، بحضور والي الجهة، وعمدة الدارالبيضاء، وذلك في مقر ولاية الدارالبيضاء.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، إن العاصمة الاقتصادية ستبدأ مرحلة جديدة، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، مشيرا إلى أن العقد، الذي جرى توقيعه بين ألزا، ومؤسسة التعاون يعد جيلا جديدا من العقود.
وكشف المصدر ذاته أن العقد، الذي يجمع بين شركة ألزا، والمؤسسة المعنية بتدبير قطاع النقل الحضري في الدارالبيضاء، والمحمدية، يشمل 700 حافلة جديدة، من المقرر أن تكون جاهزة، قبل نهاية 2020.
وعلاوة على ذلك، أكد عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، أنه خلال 3 الأشهر المقبلة، ستعمل ألزا على توفير 400 حافلة، التي ستأتي من دول أوربية، من أجل تدبير المرحلة الانتقالية.
يذكر أن سكان الدارالبيضاء يعيشون أزمة حقيقة، بعدما تم فسخ العقد مع شركة “مدينة بيس”، إذ يشتكي البيضاويون من الحافلات الموجودة في العاصمة الاقتصادية، والتي أطلق عليها لقب “حافلات الموت”، بسبب رادءتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقيع العقد بين مؤسسة التعاون و”الزا”..العماري: 700 حافلة جديدة ستكون جاهزة قبل نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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