نفى الفنان المصري، أحمد وفيق، أن يكون الوضع في بلده غير مستقر، معتبرا أن الحديث عن حراك في الشارع المصري في الآونة الأخيرة مجرد تشويش فقط.

وقال وفيق لـ”اليوم24″ إنه يقطن في الأماكن، التي يقال عنها إنها تشهد مظاهرات، وأكد أن الوضع عاد جدا.

واعتبر وفيق أن مصر تتعرض للتشويش من الخارج، لكن وضعها مستقر.

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وأبرز وفيق أن الفن في مصر تغير بعد ثورة 2011 ، إذ تأثر قطاع الانتاج، لكن مستوى الأعمال لم يتأثر.

ويرى وفيق أن التغييرات، التي حدثت في الفن المصري بعد الثورة، صبت في صالح الميدان، سواء في مصر، أو في الدول العربية، باعتبار السينما المصرية الأهم في الوطن العربي، ويمكن أن تؤثر في السينما في الدول المجاورة، حسب تعبيره.