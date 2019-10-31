بني ملال.. الدرك يعتقل “بزناس” كان يستخدم طفلين في نقل المخدرات!

تمكنت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي لأولاد أمبارك إقليم بني ملال، أمس الأربعاء، من اعتقال مروج مخدرات مبحوث عنه في عدة قضايا.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المتهم كان موضوع مذكرة بحث وطنية، تم توقيفه، وبرفقته طفل، وطفلة قاصرين، يرجح أنه كان يستعملهما في نقل المخدرات، وتمويه السلطات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم حجز أزيد من 17 كلغ من الكيف، وكمية كبيرة من مخدر “طابا” بحوزة المتهم، الذي اقتيد إلى مركز الدرك، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما نقل القاصران، اللذان كانا برفقته إلى المستشفى، من أجل إخضاعهما للفحص الطبي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث حول سبب وجودهما معه.