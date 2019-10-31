“منعش” منتهي الصلاحية يتسبب في وفاة طفلة – التفاصيل 

لقيت طفلة صغيرة مصرعها، مساء أمس الأربعاء، بعدما تعرضت لتسمم غذائي، في منطقة مولاي بوعزة، ضواحي قصبة تادلة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، لقيت مصرعها بعد تناولها لمشروب معروف باسم “منعش”، اشترته من دكان الحي، إذ يرجح أنه منتهي الصلاحية، ما تسبب لها في تسمم .
وأضافت المصادر ذاتها أن الطفلة نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي في قصبة تادلة، حيث توفيت، نظرا إلى خطورة حالتها، ما تسبب في أزمة نفسية لعائلتها، وأقاربها.
يذكر أن صاحب المحل، الذي اقتنت منه الضحية المشروب، تم اعتقاله، ووضعه تحت الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معه حول الحادث.
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