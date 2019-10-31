من 3 إلى 11 نونبر المقبل.. مكناس تحتضن البطولة العربية لكرة السلة سيدات

تحتضن مدينة مكناس، خلال الفترة بين 3 و11 نونبر المقبل، الدورة 21 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة – سيدات، وذلك بتنظيم من جمعية النادي المكناسي، ودعم من الاتحاد العربي، ومجلسي جماعة مكناس، وجهة فاس مكناس.

وتشارك في هذه التظاهرة العربية، بالإضافة إلى فريقي النادي المكناسي، والجيش الملكي من المغرب، أندية الصفاقسي، والأمل القبلي من تونس، ونصر حسين داي، والمجمع النفطي الجزائريين، ونادي بيروت اللبناني، وشباب الفحيص الأردني، والشارقة الإماراتي.

وعن استعدادات النادي المكناسي للبطولة، قال إدريس بقاس مدرب الفريق الإسماعيلي، إن التحضيرات انطلقت قبل أكثر من شهرين، وانتهت بتجمع إعدادي في تطوان.

وأشار بقاس إلى أن فريقه انتدب مجموعة من اللاعبات الأجنبيات، من ضمنهن أمريكية، وإيفوارية، وذلك من أجل ظهور النادي بمستوى كبير في البطولة.