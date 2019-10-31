النقب: مديرة مدرسة تقدم استقالتها بعد تهديدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت مديرة المدرسة الثانوية في قرية الزرنوق بالنقب، المربية نوال أبو ربيعة، استقالتها من العمل، مؤخرا، على خلفية تهديدها والاعتداء على سيارتها الخصوصية.

وكان جناة قد اعتدوا على سيارة المديرة وحطّموا زجاج السيارة خلال دوامها في المدرسة التي افتُتحت في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد نضال قضائيّ وتخطيطيّ لأهالي القرية استمر نحو 4 أعوام.

واعتقلت الشرطة 4 مشتبهين بالاعتداء على السيارة، في حينه.

واضطرت المديرة لتقديم استقالتها وترك وظيفتها بعد ثلاثة أيام فقط على البدء بعملها في مدرسة الزرنوق الثانوية.

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وافتُتحت المدرسة بالزرنوق بعد 40 يوما من افتتاح العام الدراسي، بعد أن رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، بتاريخ 29.08.2019، طلب جمعية "ريغافيم" إصدار أمر يمنع افتتاح المدرسة الثانوية المقامة حديثًا في الزرنوق، بذريعة البناء غير المرخص، رغم المصادقة عليها من وزارة التربية والتعليم.

وكان طلاب الزرنوق يضطرون للسفر إلى مدارس خارج القرية، وفقط بعد إصابة طالب بجروح خطيرة من الزرنوق خلال شجار خارج قريته، قررت وزارة التربية والتعليم الفصل بين طلاب الزرنوق وطلاب قرية أخرى والمصادقة على افتتاح المدرسة الجديدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها أجرت مقابلات لعدة مرشحين للوظيفة غير أنهم غير ملائمين ولم يستوفوا الشروط المطلوبة، وأنها عينت مديرة مؤهلة حظيت بتقديرها، وفي المدرسة 107 طلاب في 4 صفوف، وعدد من المعلمين.