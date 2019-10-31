شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حريق يلتهم أقدم قطارات باكستان.. 65 قتيلاً و40 جريحاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

قتل 65 شخصاً على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان الخميس، وفق وزيرة الصحة المحلية، ياسمين رشيد.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون النيران تلتهم عدداً من العربات، فيما كان يسمع بكاء الركاب إثر وقوع الحادث قرب منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بوسط البلاد.

وقالت رشيد إنه “بحسب المعلومات التي تصلنا من موقع الحادث، فإن أكثر من 65 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 40 بجروح”، مضيفة أنه يجري نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، وأنه تم التعرف على هويات 18 جثة فقط.

من جهتها، كتبت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان، شيرين مزاري، في تغريدة على تويتر: “مأساة رهيبة في قطار في تيزغام مع انفجار قارورة غاز جلبها أحد المسافرين”، مشيرة: “صلواتنا وتعازينا لأسر الضحايا”.

وتيزغام هو اسم خدمة القطار الذي يربط بين مدينة روالبندي المجاورة لإسلام آباد ومدينة كراتشي في جنوب البلاد، ويعتبر بين أقدم قطارات البلاد وأكثرها اكتظاظاً.

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إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض الركاب كانوا يطهون وجبة في القطار حين انفجرت قارورة الغاز.

وحوادث القطارات تتكرر في باكستان، حيث خطوط السكك الحديد متداعية بسبب الفساد ونقص الصيانة وسوء الإدارة ونقص الاستثمارات.

وفي تموز/يوليو، قتل 23 شخصاً على الأقل في نفس المنطقة حين اصطدم قطار ركاب كان قادماً من مدينة لاهور في شرق البلاد بقطار بضائع كان متوقفاً على أحد التقاطعات.

وتقع حوادث القطارات عادة على التقاطعات حيث ليس هناك أية حواجز أو إشارات في بعض الأحيان.

من جانبه، وصل رئيس الوزراء، عمران خان، إلى السلطة السنة الماضية على أساس وعود بالاستثمار في البنى التحتية والبرامج الاجتماعية لكن التباطؤ الاقتصادي وإجراءات التقشف تعيق جهوده.

وشهد إقليم البنجاب عدة حوادث في السنوات الماضية، بما يشمل انفجار ناقلة نفط في 2017 أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص بعد حادث اصطدام على طريق سريع رئيسي في الإقليم، فيما كانت تنقل 50 ألف لتير من الفيول من كراتشي إلى لاهور. وانفجرت بعد دقائق ما أدى إلى احتراق الأشخاص الذين تجمعوا إلى جانب الطريق من قرية مجاورة.