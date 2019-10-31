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الأولمبية تحذر من العقوبات الدولية على الرياضة العراقية

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2019-10-31 | 10:58

الأولمبية تحذر من العقوبات الدولية على الرياضة العراقية

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حذر المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، جزائر السهلاني، من تطورات "خطيرة" في ملف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بعد المراسلات الأخيرة مع الأولمبية الدولية.
وقال السهلاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المراسلات الأخيرة بين اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة من جهة واللجنة الدولية والأولمبية العراقية من جهة وصلت إلى مرحلة الخطر".

وأوضح، أن "رياضة العراق تحث خطاها نحو العقوبات بسبب عدم الوضوح والغموض الذي استخدمته وزارة الشباب والرياضة أمام مرجعياتها الحكومية، كذلك أثنى على الدور الذي لعبته لجنة الشباب والرياضة النيابية لحلحلة المشاكل القانونية مع الاولمبية العراقية".

واعرب السهلاني، عن "استغرابه من تصرف وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بالذهاب منفردا الى اجتماعات الدوحة وعدم إحاطة لجنة الشباب بتطورات الوضع".

وختم السهلاني تصريحه بأنه "سيعلن إلى الجمهور الرياضي جميع المراسلات والوثائق والأسماء لمسؤولين ساهموا في إيقاع العراقية في حافة الخطر ما لم يتم تدارك الأمر من الجهات المعنية ومسؤوليها بالذات في ما يخص بما حدث في اجتماعات الدوحة والتعاطي مع مخرجاتها بالوقت المناسب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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