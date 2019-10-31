فرقة الرد السريع تنفي دخولها إلى كربلاء

نفت فرقة الرد السريع، الخميس، دخول قوات تابعة لها إلى محافظة كربلاء. وقالت الفرقة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات تابعة لنا إلى كربلاء عارية عن الصحة".

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