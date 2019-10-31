شاهد أصغر قطة في العالم!

وقد أطلق العلماء على هذا النوع اسم "القطط الصدئة"، وفقا لموقع "ريدوس".

تجدر الإشارة إلى أن وزن القط البالغ حوالي 1 كغم فقط، طوله أقل من 50 سم.

عيون القطط الصدئة أكثر حساسية بستة أضعاف من عيون البشر، مما يتيح لها أن تجد بثقة فريسة في الظلام الدامس. تصطاد السحالي والحشرات وبالطبع .الفئران. إنها تتسلق الأشجار جيدًا، لكنها تقضي معظم وقتها على الأرض

انخفض عدد هذه القطط بسبب التغيرات في منطقة وجودها إلى عشرة آلاف من البالغين. ويستمر عدد القطط الصدئة في الانخفاض. وكقاعدة عامة، تلد القطة الأم قطة واحدة فقط. ونادرا ، يصل عددها إلى ثلاثة.



في سبتمبر/أيلول، تم العثور على القط "الأكثر سمنا" في ألتاي.