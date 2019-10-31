صحيفة عربية تحيّي المرأة 'الثائرة' في عدد خاص (صورة)

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صدرت صحيفة "النهار" اللبنانية في عددٍ خاص، اليوم الخميس، تحت عنوان "نهارُكِ" في تحية خاصّة للمرأة اللبنانية "صانعة التغيير والشريكة في النضال، ودعوةً لتكريس مفهوم المساواة في جوهر الوعي وجذوره"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
ويأتي هذا العدد الخاص، بعد الدور المهم الذي لعبته المرأة اللبنانية في قيادة الثورة الشعبية التي تحصل في البلاد. كما وانتشر صدى نضالها، خصوصا بعد الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر المرأة في الشارع أثناء مشاركتها في الثورة، وهي تحاول الدفاع عن نفسها من المعتدين عليها.
وتضمّن الإصدار صوراً وثّقت مشاركة المرأة في ساحات الانتفاض، مواطنةً تدافع بكل شجاعة عن الحاضر والمستقبل والمساواة والحرية والقانون والمواطنة وغيرها من القيم الوطنية والحضارية.
ولاقى الإصدار ترحيباً وتفاعلاً من القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورافقه هاشتاغ "naharouki#".
فهل يستجيب المعنيون ويعدل كلمات النشيد الوطني على هذا النحو؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.